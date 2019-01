Trump defende a construção do muro na fronteira com México em vídeo

São Paulo – No início da madrugada deste sábado, horário de Brasília, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo curto em sua conta oficial no Twitter em que defende a construção do muro na fronteira com o México, uma de suas principais propostas durante a campanha presidencial.

“Todos já sabem agora que a fronteira Sul é uma crise humanitária e também uma crise de segurança nacional”, afirmou o mandatário norte-americano. “Por muitos anos, décadas, problemas têm acontecido por lá, mas a situação só piora com o tempo, porque muita gente quer entrar em nosso país. Muita gente que não queremos: criminosos, integrantes de gangues, traficantes de pessoas e de drogas. Não queremos eles no nosso país”, continuou Trump.

No fim da mensagem, Trump diz ter recebido apoio velado de parlamentares do partido Democrata. “Tiremos a política da discussão, vamos trabalhar e chegar a um acordo. Muitos democratas concordam comigo e me disseram que concordam, mas têm medo de dizer [publicamente]. Temos que garantir a segurança na fronteira sul. Se não fizermos isso, seremos uma nação infeliz”, disse.

O presidente norte-americano fará, neste sábado por volta das 18 horas (de Brasília), um “grande anúncio a respeito da crise humanitária na fronteira sul e a paralisação [do governo]”. O pronunciamento será transmitido ao vivo da Casa Branca.

A paralisação do governo no país completou 29 dias neste sábado e já é a maior da história, tendo como maior impasse justamente o muro na fronteira entre os EUA e o México.