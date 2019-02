Trump declara emergência nacional para construir muro na fronteira

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou nesta sexta-feira um discurso sobre segurança na fronteira com o México, no qual declarou emergência nacional para construir o muro para conter o que chama de “crise migratória”.

O presidente citou uma suposta “invasão” ao território do país com “drogas e tráfico de pessoas” para justificar a declaração de “emergência nacional” que lhe permitirá ter acesso a US$ 8 bilhões em recursos para financiar a construção de um muro na fronteira com o México.

“Hoje assinarei uma emergência nacional (para conseguir verbas para o muro), porque estamos falando de uma invasão ao nosso país com drogas, com tráfico de pessoas”, disse Trump em pronunciamento a jornalistas na Casa Branca

O presidente americano já confirmou ontem que assinará a lei orçamentária aprovada pelo Congresso, o que evitará uma nova paralisação do governo dos EUA.

O pacto só dá sinal verde para US$ 1,37 bilhão, que servirá para bancar a construção de quase 90 quilômetros de barreiras na extensa fronteira entre com o México.

Sob a emergência nacional, Trump poderá desviar os fundos de outros orçamentos já autorizados pelo Congresso e dedicá-los ao projeto do muro fronteiriço.