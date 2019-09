Trump declara emergência em 3 estados por passagem do furacão Dorian

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência em três estados dos país, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, devido a iminente chegada do furacão Dorian, informou nesta segunda-feira, 2, a Casa Branca.

Nas últimas horas, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) divulgou que o Dorian caiu para a categoria 4 da escala Saffir-Simpson, com redução dos ventos constantes para 250 km/h, enquanto ainda permanece sobre o norte do arquipélago das Bahamas.

Na última sexta-feira, Trump já havia declarado emergência na Flórida, diante da passagem do furacão.

A decisão tomada pelo presidente ajuda a viabilizar o desembolso de fundos governamentais para desastres.

Além disso, Trump autoriza o Departamento de Segurança Nacional e a Agência Federal de Gestão de Emergência (FEMA, pela sigla em inglês) a coordenar todos os esforços de assistência para desastres, com o objetivo de aliviar os desdobramentos pela passagem do Dorian.

Ontem, o presidente dos EUA visitou o Centro Nacional de Coordenação da FEMA, em Washington, onde recebeu as informações dos preparativos diante da possível chegada do furacão.

No domingo, o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, ordenou a evacuação obrigatória das zonas litorâneas a partir do meio-dia (hora local) desta segunda-feira. Ontem à noite, o governador da Geórgia, Brian Kemp, também anunciou a mesma medida.