Trump decidiu sozinho aceitar reunião com Kim, diz Tillerson

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi quem tomou a decisão de realizar conversas com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, nesta sexta-feira, acrescentando que serão necessárias “algumas semanas” para organizar o encontro.

Trump disse estar preparado para encontrar com Kim, no que seria a primeira reunião cara a cara entre os líderes dos dois países e, possivelmente, marcaria um importante avanço na redução das tensões com Pyongyang.

“Essa é uma decisão que o próprio presidente tomou. Eu falei com ele bem cedo nesta manhã sobre essa decisão e nós tivemos uma conversa muito boa”, disse Tillerson a repórteres durante visita ao países africano de Djibouti.

“O presidente Trump tem dito por algum tempo que ele estava aberto ao diálogo e que estaria disposto a encontrar com Kim quando as condições fossem certas”, acrescentou.