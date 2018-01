Trump dá “última chance” para Irã ajustar acordo nuclear

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que adiará sanções nucleares contra o Irã pela última vez para dar a Washington e seus aliados europeus a chance de consertar as “falhas terríveis” do acordo nuclear de 2015.

“Esta é uma última chance”, disse Trump em um comunicado.

“Na ausência de tal acordo, os Estados Unidos não renunciarão novamente a sanções para permanecer no acordo nuclear do Irã. E se, em qualquer momento, eu julgar que não se está chegando a um consenso, vou nos retirar do acordo imediatamente.”