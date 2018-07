Trump culpa Obama por não impedir ataque de russos contra Hillary

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou Barack Obama por não ter atuado para prevenir ação de agentes russos contra computadores da campanha da democrata Hillary Clinton para influenciar os resultados das eleições de 2016.

Um grande júri federal acusou formalmente ontem 12 agentes de inteligência russa por hackear computadores da campanha de Hillary e do Comitê Nacional Democrata (DNC).

“Os fatos aconteceram na administração Obama, não na Trump”, apontou neste sábado o atual presidente do país.

Esta foi a primeira reação de Trump às acusações apresentadas ontem pelo promotor especial Robert Mueller, nomeado justamente para investigar a interferência da Rússia no pleito de 2016.

“Por que não fizeram algo, especialmente quando se soube que o FBI informou o presidente Obama em setembro, antes das eleições?”, questionou Trump em mensagem nas redes sociais.

O governo da Rússia começou a enviar vírus para contas de e-mails de voluntários e funcionários da equipe da democrata. Dessa forma, eles conseguiram roubar senhas de outros serviços e documentos.

No momento de divulgar os dados roubados, os russos se passaram por ativistas americanos e utilizaram as redes sociais para ampliar a disseminação do alcance das informações divulgadas.