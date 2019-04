Trump critica Democratas por pedir divulgação de relatório de Mueller

São Paulo — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste domingo em uma série de mensagens no Twitter os Democratas pelo pedido da íntegra do relatório do procurador Robert Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 e pela mobilização para um processo de impeachment.

O presidente do Comitê de Justiça da Câmara, Jerry Nadler, intimou o Departamento de Justiça a entregar uma versão sem censura do relatório de Mueller (estima-se que 12% do documento tenha ficado em sigilo). Enquanto isso, a senadora democrata Elizabeth Warren, pré-candidata à Presidência, defendeu que os deputados comecem a abertura de um processo de impeachment do presidente.

Segundo Trump, “as pessoas que odeiam Trump e os democratas furiosos que escreveram o relatório de Mueller ficaram arrasados com a descoberta de que não houve conluio!”. “Apesar de não haver conluio, não haver obstrução, os Democratas da Esquerda Radical não querem legislar pelo bem do povo mas apenas investigar e perder tempo. Isso está custando muito ao nosso país e custará muito aos Democratas em 2020!”

O presidente dos EUA também desejou Feliz Páscoa e disse nunca ter estado mais feliz ou contente porque o país “está indo tão bem, com uma economia que é o assunto do mundo e pode ser mais forte do que nunca”.

Trump também lamentou no Twitter os ataques no Sri Lanka. “Os Estados Unidos oferecem sinceras condolências ao grande povo do Sri Lanka. Estamos prontos para ajudar!”