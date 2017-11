Trump critica “covarde” atentado no Egito e pede resposta militar

Miami – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o “covarde” atentado cometido nesta sexta-feira contra uma mesquita sufista no Egito, no qual morreram pelo menos 235 pessoas e outras 109 ficaram feridas, e defendeu uma resposta militar contra os terroristas.

Em mensagem na sua conta do Twitter, o governante americano qualificou como “horrível” este ataque terrorista contra “inocentes e indefesos fiéis” em uma mesquita sufista no norte da península egípcia do Sinai.

“O mundo não pode tolerar o terrorismo, devemos derrotá-los militarmente e desacreditar a ideologia extremista que constitui a base da sua existência”, afirmou o presidente americano em sua mensagem.

Trump, que está na Flórida com sua família por ocasião da celebração nesta quinta-feira do tradicional dia de Ação de Graças, destacou no Twitter que pretendia conversar hoje com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre “levar paz ao desastre que herdei no Oriente Médio”.

“Eu conseguirei, mas que erro, em vidas e dólares (US$ 6 trilhões), estar ali em primeiro lugar!”, escreveu Trump em sua mensagem.

Os terroristas detonaram seus explosivos ao redor de uma mesquita de Al Arish – capital do norte do Sinai – na saída dos fiéis da oração de sexta-feira, dia sagrado para os muçulmanos.

Após as explosões, os terroristas dispararam contra as pessoas que tentavam escapar da mesquita e contra as ambulâncias que chegaram ao local para socorrer às vítimas.