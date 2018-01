Trump crê que Congresso dos EUA aprovará reforma sobre imigração

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira que está trabalhando com parlamentares para criar um sistema de imigração que sirva aos trabalhadores norte-americanos e melhore a segurança, acrescentando que ele pensa que existe uma boa chance de o Congresso aprovar um projeto de lei de reforma imigratória.

Falando no início das negociações sobre imigração com parlamentares republicanos, Trump disse que considerava que o projeto de lei deveria abordar o problema das pessoas sem documentos que vieram para os EUA como crianças. Mas ele também disse que deve incluir um muro de fronteira, bem como medidas para acabar com a migração em cadeia (com parentes) e o atual programa de loteria de vistos.

“Espero que tudo funcione muito bem”, disse Trump. “Se tivermos apoio dos democratas, acho que a Daca vai ser fantástica”, acrescentou, referindo-se à lei que trata das pessoas que vieram para os EUA como crianças sem documentos.