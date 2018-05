Trump conversa com Macron antes de anunciar decisão sobre acordo com Irã

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone nesta terça-feira com o presidente da França, Emmanuel Macron, horas antes de anunciar sua decisão sobre se irá retirar seu país do acordo nuclear com o Irã, informou a Casa Branca.

Uma fonte da Casa Branca, que pediu anonimato, confirmou à Agência Efe que o telefonema aconteceu na manhã de hoje.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018

“Anunciarei minha decisão sobre o Acordo com o Irã amanhã (terça-feira) na Casa Branca, às 2h p.m. (15h em Brasília)”, escreveu Trump ontem no Twitter.

Macron, assim como a chanceler alemã, Angela Merkel, e o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, foram a Washington nos últimos dias para pressionar Trump para que os EUA permaneçam no acordo, preocupados com as consequências para a estabilidade no Oriente Médio caso Washington decida deixar o pacto.

Trump disse em várias ocasiões que deixará o acordo se este não for revisado, e, para isso, exige uma limitação ao sistema de mísseis balísticos do Irã e de sua influência na região.

O acordo, assinado entre Irã e o Grupo 5+1 (EUA, Rússia, China, França e Reino Unido, mais Alemanha), limita o programa nuclear do Irã em troca do levantamento das sanções internacionais, mas não inclui nenhuma referência às armas convencionais ou à política externa da República Islâmica.

Por sua vez, o presidente iraniano, Hassan Rohani, advertiu neste fim de semana os Estados Unidos ao afirmar que se arrependerão “muito em breve” se deixarem o acordo nuclear, ao mesmo tempo em que reiterou sua recusa a negociar um novo pacto.