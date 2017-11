Trump compartilha vídeos antimuçulmanos em seu Twitter

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou nesta quarta-feira em sua conta no Twitter três mensagens antimuçulmanas de uma política de extrema direita britânica com vídeos nos quais são retratadas atitudes violentas de muçulmanos.

Os vídeos, que levam títulos contundentes como “Emigrante muçulmano bate em criança holandesa de muletas”, “Muçulmano destrói estátua da Virgem Maria” e “Bando muçulmano joga adolescente de um telhado e lhe dá uma surra mortal”, mostram violentas ações de supostos muçulmanos.

As mensagens originais reenviadas, que não foram confirmadas, procedem de uma política ultradireitista britânica, Jayda Fransen, do partido Britain First, o qual os tribunais britânicos proibiram de entrar em mesquitas da Inglaterra e de Gales para evitar provocações.

Trump não realiza comentário algum nas postagens e se limita a compartilhar os violentos vídeos sem oferecer detalhes.

O presidente americano determinou a proibição de entrada de cidadãos procedentes de vários de maioria muçulmana, religião com a qual foi muito crítico, embora a medida tenha sido bloqueada temporariamente pelos tribunais.