Trump vai ao castelo Windsor para tomar chá com a rainha Elizabeth II

Londres – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta sexta-feira ao castelo de Windsor, a 40 quilômetros de Londres, para tomar chá com a rainha Elizabeth II da Inglaterra, o último ato da sua visita oficial ao Reino Unido.

Trump é o 12º presidente americano com o qual Elizabeth II se reúne durante seu longo reinado, que começou em 1952.

O presidente dos EUA se encontrou hoje de manhã com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, com quem “aparou as arestas” após a polêmica entrevista publicada hoje no jornal “The Sun”, e chegou a Windsor acompanhado por sua mulher, Melania.

Elizabeth II recebeu os dois no pátio interno da residência real, situada no condado de Berkshire.

Posteriormente, uma companhia da Guarda Real rendeu honras de recepção e houve a execução do hino dos EUA, após o qual ambos os chefes de Estado passaram em revista as tropas.

Concluída esta cerimônia, Elizabeth II convidou o casal Trump a tomar o chá no castelo, o que será o último ato oficial do presidente americano em sua visita ao Reino Unido, que depois irá à cidade escocesa de Glasgow para passar o fim de semana, já em visita privada.