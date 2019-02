Trump chega a Hanói na véspera de segunda cúpula com Kim Jong-un

Hanói – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta terça-feira a Hanói para participar entre amanhã e quinta-feira da segunda cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que já está capital vietnamita após uma longa viagem de trem e estrada desde Pyongyang.

O avião presidencial Air Force One aterrissou às 20h54 (10h54, em Brasília) no aeroporto internacional de Hanói, depois de um voo de 21 horas que incluíu duas paradas de reabastecimento, no Reino Unido e no Catar.

A agenda de Trump no Vietnã começará na quarta-feira com várias reuniões com as autoridades vietnamitas, e a cúpula com Kim começará com um jantar de trabalho privado com o líder norte-coreano.