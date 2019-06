Trump: Ataque do Irã a qualquer coisa americana será respondido com força

São Paulo — Em uma escalada nas tensões geopolíticas entre Washington e Teerã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer ameaças ao Irã nesta terça-feira e classificou declarações recentes feitas por autoridades do país persa como “muito ignorantes” e “insultuosas”. De acordo com o líder americano, qualquer ataque cometido por Teerã a “qualquer coisa americana” será respondido com “grande e esmagadora força”.

“A declaração muito ignorante e insultante do Irã, divulgada hoje, só mostra que eles não entendem a realidade. Qualquer ataque do Irã a qualquer coisa norte-americana será confrontado com uma força grande e esmagadora. Em algumas áreas, esmagadora significará obliteração”, disse Trump no Twitter.

As tensões entre os dois países se acirraram nos últimos dias, depois que, na quinta-feira passada, o Irã derrubou um drone americano no Oriente Médio. Como resposta, nesta segunda-feira, Trump impôs novas sanções ao Irã, que foram classificadas pelo presidente iraniano, Hassan Rouhani, como “ultrajantes” e “idiotas”. O líder do país persa também comentou que a Casa Branca está “afligida pelo atraso mental”.

Após os comentários de Rouhani, “a liderança do Irã não entende as palavras ‘bom’ ou ‘compaixão’. O que entendem é força e poder, e os EUA são, de longe, a força militar mais poderosa do mundo, com US$ 1,5 trilhão nos últimos dois anos”. O presidente americano disse, ainda, que a declaração “muito ignorante e insultuosa do Irã, publicada hoje, mostra apenas que eles não compreendem a realidade” e ameaçou o país persa ao afirmar que “qualquer ataque do Irã a qualquer coisa americana será recebido com grande e esmagadora força. Em algumas áreas, esmagadora significará obliteração”.