Trump aprova legislação que apóia manifestantes de Hong Kong

Washington – O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira uma lei do Congresso que apóia manifestantes em Hong Kong, apesar das objeções de Pequim, com as quais ele está buscando um acordo para acabar com uma guerra comercial prejudicial.

A nova legislação, aprovada por unanimidade pelo Senado dos EUA e por todos, exceto um parlamentar na Câmara dos Deputados, na semana passada, exige que o Departamento de Estado ateste, pelo menos anualmente, que Hong Kong mantém autonomia suficiente para justificar termos comerciais favoráveis ​​nos EUA que ajudaram mantém sua posição como centro financeiro mundial. Também ameaça sanções por violações dos direitos humanos.

“Eu assinei essas contas por respeito ao Presidente Xi, China e ao povo de Hong Kong. Eles estão sendo promulgados na esperança de que os líderes e representantes da China e Hong Kong sejam capazes de resolver amigavelmente suas diferenças, levando a paz e prosperidade a longo prazo para todos “, disse Trump em comunicado.

Trump tinha sido vago sobre se assinaria ou vetaria a legislação, enquanto tentava fechar um acordo com a China sobre o comércio que ele tinha como prioridade máxima antes de sua candidatura à reeleição para 2020.



A China denunciou a legislação como uma grande interferência em seus negócios e uma violação do direito internacional.