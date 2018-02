Trump aprova divulgação de memorando secreto sobre o FBI

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou nesta sexta-feira a divulgação de um memorando secreto dos republicanos que aponta uma atitude anti-Trump por parte do FBI e do Departamento de Justiça dos EUA, e enviou o documento de volta ao comitê parlamentar que pode torná-lo público, de acordo com a emissora Fox News.

O memorando de quatro páginas teve o sigilo retirado, e sua divulgação é esperada ainda para esta sexta-feira, segundo a Fox, que citou fontes não identificadas.

Perguntado acerca de sua opinião sobre o memorando, Trump disse que é uma desgraça e que muitas pessoas deveriam se sentir envergonhadas.