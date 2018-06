Trump aprova ajuda de emergência a ilha afetada por vulcão Kilauea

Honolulu – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou na quinta-feira o envio de ajuda emergencial para moradia e outros auxílios para vítimas da erupção do vulcão Kilauea na maior ilha do Havaí, que já dura seis semanas e destruiu centenas de casas, disseram autoridades governo.

A aprovação foi emitida um dia depois de o governador do Havaí, David Ige, solicitar formalmente ajuda para os 2.800 moradores que estima-se terem perdido suas casas devido a fluxos de lava ou que foram forçados a deixar suas residências por ordens de retirada desde que a atividade do Kilauea começou no dia 3 de maio.

O prefeito do condado do Havaí, Harry Kim, disse que rios de rocha derretida saindo de fissuras vulcânicas no sopé do Kilauea destruíram cerca de 600 casas. O gabinete do governador disse que o número de residências destruídas é de 455.

Qualquer um dos dois números marca o maior número de casas arruinadas em um período tão curto de tempo pelo Kilauea –ou qualquer outro vulcão da história moderna do Havaí– superando em muito as 215 estruturas destruídas pela lava em um ciclo de erupção anterior que começou em 1983 e continuou quase sem interrupções por três décadas, segundo especialistas.

A mais recente erupção vulcânica também é a mais destrutiva dos Estados Unidos pelo menos desde a explosão em 1980 do Monte St. Helens, em Washington, que reduziu centenas de quilômetros quadrados a terrenos baldios.