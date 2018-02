Trump apoia melhoria no controle de compra de armas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o senador John Cornyn sobre a legislação de armas do país na sexta-feira, dois dias depois de um incidente com tiros deixar 17 mortos em uma escola na Flórida, e apoia esforços para melhorar o sistema federal de verificação de antecedentes, disse a Casa Branca nesta segunda-feira.

Trump falou com Cornyn, um republicano, sobre o projeto de lei bipartidário que ele o senador democrata Chris Murphy apresentaram para melhorar a colaboração federal com as verificações de antecedentes criminais, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, em comunicado.

“Enquanto discussões estão em curso e revisões estão sendo consideradas, o presidente apoia esforços para melhorar o sistema federal de verificação de antecedentes”, disse Sanders.