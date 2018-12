Trump anuncia Mick Mulvaney como chefe de gabinete interino da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que o diretor do Conselho de Orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, atuará temporariamente como chefe de gabinete da Casa Branca, substituindo o general John Kelly, que deixará o cargo no fim deste ano.

“Tenho o prazer de anunciar que Mick Mulvaney, diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, será nomeado chefe de gabinete interino da Casa Branca, substituindo o general John Kelly, que serviu ao nosso país com distinção. Mick tem feito um excelente trabalho no governo e eu estou ansioso para trabalhar com ele nesta nova função, enquanto continuamos a FAZER A AMÉRICA GRANDE DE NOVO! John ficará até o fim do ano. Ele é um GRANDE PATRIOTA e quero agradecê-lo pessoalmente por seu serviço!”, escreveu o presidente americano em seu perfil no Twitter.