Washington, 13 abr (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira “ataques de precisão” conjuntos com o Reino Unido e a França contra as “capacidades de armamento químico” do governo de Bashar al Assad na Síria.

Com estes ataques, os três países respondem ao suposto ataque químico ocorrido no sábado passado na cidade de Duma, pelo qual culpam o governo sírio. EFE