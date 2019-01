Trump ameaça não ir ao Fórum de Davos caso paralisação do governo continue

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que não viajará para o Fórum Econômico Mundial de Davos, que acontecerá de 22 a 25 de janeiro, se prosseguir a crise política que provocou o fechamento parcial do governo federal.

“Tinha intenção de ir para falar diante da comunidade financeira global em Davos. Esse plano está mantido. Mas, se o fechamento continuar, não irei”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca antes de partir para sua visita à fronteira com o México.

Trump fez estas declarações quando se completa o 20º dia de fechamento parcial do governo diante da sua insistência para que o Congresso aprove fundos para a construção do polêmico muro fronteiriço com o México, e da oposição frontal por parte dos democratas, que controlam a Câmara dos Representantes.

“Foi muito bem-sucedido quando fui. Temos uma grande história a contar. Temos os melhores dados de emprego em muitos anos”, acrescentou o presidente americano, que já participou do exclusivo fórum global no ano passado, quando defendeu seu lema “Estados Unidos em primeiro”.

A Casa Branca anunciou que o presidente deve viajar a Davos acompanhado por grande parte de seu gabinete, incluindo os secretários do Tesouro, Steven Mnuchin; de Estado, Mike Pompeo, assim como sua filha e assessora presidencial, Ivanka Trump, e seu genro e também assessor, Jared Kushner.

O Fórum Econômico Mundial acontecerá nessa cidade alpina suíça entre os dias 22 e 25 de janeiro e esta edição terá como tema principal a globalização na era da quarta revolução industrial, caracterizada por fenômenos como a inteligência artificial, a nanotecnologia e a aceleração da indústria robótica.