Trump agradece premiê de Cingapura por cúpula com Kim Jong-un

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou nesta sexta-feira sobre a cúpula no dia 12 de junho com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com o primeiro-ministro de Cingapura, país do sudeste asiático que sediará a reunião, segundo informou a Casa Branca.

Em conversa por telefone, Trump também disse ao premiê cingapuriano que planeja “vê-lo” quando visitar Cingapura para se reunir com Kim.

“O presidente Trump agradeceu ao primeiro-ministro Lee por estar disposto a sediar a reunião de 12 de junho com o líder norte-coreano, Kim Jong-un”, afirmou a Casa Branca em comunicado.

Trump também falou com Lee sobre “as dinâmicas de segurança regional na região e ambos reafirmaram a relação entre os Estados Unidos e Cingapura, que foi uma das alianças mais próximas dos americanos na Ásia durante mais de 50 anos”, segundo a Casa Branca.

Em comunicado, o líder de Cingapura afirmou que espera que a cúpula entre Trump e Kim Jong-un seja um avanço “pela paz”.

“Esperamos que esta reunião ajude as perspectivas de paz na Península da Coreia”, comentou Lee.