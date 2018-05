Trump agiu com prudência ao sair de acordo nuclear, diz Casa Branca

São Paulo – O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, afirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agiu com prudência ao retirar Washington do acordo nuclear internacional com o Irã. “Ele passou mais de um ano estudando o negócio, solicitando informações e avaliações de dentro de sua administração e consultando nossos aliados”, disse Bolton em comunicado emitido há pouco.

De acordo com Bolton, Trump “avaliou que o acordo prejudica a segurança do povo americano que ele jurou proteger e, consequentemente, encerrou a participação dos EUA nele. Essa ação reverteu uma política mal aconselhada e perigosa e nos colocou em um novo rumo, que irá abordar o comportamento agressivo e hostil de nossos inimigos”.

Para o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, o acordo com o Irã “não é uma armadilha inescapável”, mas sim um pacto inadequado que não pode resistir a um “exame sério”.