Trump afirma que há “2 ou 3” protótipos do muro que funcionam

San Diego – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira em discurso perante militares, depois de inspecionar protótipos do muro fronteiriço com o México, que há “dois ou três” destes modelos preliminares que “realmente funcionam”.

Em sua primeira visita à Califórnia desde que ganhou as eleições, Trump revisou os oito protótipos do muro fronteiriço, sua grande promessa eleitoral, que foram erguidos em uma área entre Otay Mesa (EUA) e Tijuana (México).

Posteriormente, o presidente americano foi à Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de Miramar, situada 20 quilômetros ao norte de San Diego, onde deu um discurso de forte teor patriótico perante várias centenas de militares.

Trump disse que sua visita à fronteira foi “fascinante” e assegurou que há “dois ou três” desses modelos preliminares que “realmente funcionam” e que não puderam ser escalados.

“O que faço melhor é construir”, acrescentou Trump, que prometeu que erguerá “um grande muro” e que será “muito efetivo”.

“Não temos escolha”, indicou Trump, que destacou que a barreira é necessária para deter a entrada de drogas e criminosos.

O presidente americano também frisou que é preciso fechar as “brechas” na fronteira que são aproveitadas pelos cartéis da droga, os contrabandistas e os traficantes de pessoas.

Da mesma forma, Trump criticou os chamados “santuários”, territórios que decidiram não colaborar com as forças federais migratórias, e garantiu que, com sua atitude, violam a Constituição, ameaçam a segurança e estão dando refúgio a criminosos.

A Califórnia, que se declarou estado “santuário” no último dia 1º de janeiro, foi alvo de uma denúncia apresentada pelo governo dos EUA na semana passada, em mais um passo na escalada de tensão entre as autoridades californianas e Trump.