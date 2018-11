Trump adia visita que faria à Colômbia em dezembro

Bogotá, 2 nov (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou a visita que pretendia fazer à Colômbia no próximo dia 2 de dezembro, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais.

Segundo a chancelaria colombiana, o adiamento se deve ao fato de que Trump modificou sua agenda na América Latina, o que inclui a visita à Colômbia depois de participar da cúpula do G20 na Argentina.

“O governo da Colômbia informa que o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu adiar sua visita à Colômbia. Sua agenda na América Latina foi modificada e, por essa razão, sua chegada ao nosso país também”, afirma uma breve mensagem enviada pela chancelaria.

Neste sentido, o Ministério de Relações Exteriores colombiano acrescentou que espera uma nova confirmação do encontro de Trump com o presidente da Colômbia, Iván Duque.

No último dia 30 de outubro, o chanceler colombiano, Carlos Holmes Trujillo, tinha confirmado o dia 2 de dezembro como data da visita do governante americano.

Esta é a segunda vez que Trump suspende uma visita à Colômbia, já que no último mês de abril tinha previsto viajar para Bogotá e se reunir com o então presidente colombiano, Juan Manuel Santos, após participar da Cúpula das Américas que aconteceu no Peru.

No entanto, uma semana antes de viajar, Trump cancelou sua visita para abordar uma escalada da crise na Síria.