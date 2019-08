Trump acusa Macron de enviar “sinais ambíguos” ao Irã

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que ninguém está autorizado a falar com o Irã em nome de seu país, e acusou o presidente da França, Emmanuel Macron, de enviar “sinais ambíguos” sobre possíveis conversas a Teerã.

….I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019