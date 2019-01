Trump abandona reunião com democratas para encerrar paralisação de governo

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou as negociações com líderes parlamentares democratas nesta quarta-feira sobre a verba para um muro na fronteira com o México, e disse no Twitter que a reunião na Casa Branca para tentar dar um fim à paralisação do governo foi “uma completa perda de tempo”.

No 19º dia de uma paralisação parcial do governo, causada pelo desentendimento em torno do muro, uma curta reunião entre Trump, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, e a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, entre outros líderes, terminou em desentendimento, sem sinais de solução para a questão.

“Eu perguntei o que vai acontecer em 30 dias se eu rapidamente abrir as coisas, vocês vão aprovar uma Segurança de Fronteira que inclua um Muro ou Barreira de Aço?”, escreveu Trump no Twitter. “Nancy disse NÃO. Eu disse bye-bye, só isso serve!”

Exasperados, os democratas chamaram o comportamento de Trump de “birra temperamental” e disseram que o encontro descarrilou quando eles se recusaram a financiar sua promessa de muro na fronteira com o México.

Schumer disse a jornalistas ao sair da Casa Branca que Trump perguntou a Pelosi se ela aprovaria recursos para o muro. “Ela disse não. Ele simplesmente se levantou e disse ‘Então não temos nada que discutir’, e então ele saiu”.

“Novamente vimos uma birra temperamental porque ele não consegue o que quer”, acrescentou Schumer.

Mais cedo nesta quarta-feira, Trump disse que ele tem o direito de declarar uma emergência nacional para construir o muro na fronteira ao sul dos EUA, caso não seja alcançado nenhum acordo com o Congresso sobre seu pedido por 5,7 bilhões de dólares para o muro.