Trudeau faz mudanças no governo canadense visando eleições de 2019

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reorganizou nesta quarta-feira seu governo para preparar terreno ao seu Partido Liberal visando às eleições legislativas do próximo ano, em um contexto de crescente tensão envolvendo o comércio mundial e o avanço do populismo.

As mudanças, um ano e três meses antes das eleições, parecem desenhadas a dar um impulso ao Partido Liberal, no momento em que as pesquisas mostram um progresso do Partido Conservador.

As mudanças implementadas por Trudeau foram mais ambiciosas do que se esperava.

Em primeiro lugar, anunciou a criação de um Ministério de Segurança da Fronteira e Redução do Crime Organizado, argumentando que a “integridade” das fronteiras do Canadá é uma “prioridade máxima”.

“Isto significa controlar efetivamente a entrada de imigrantes irregulares e que buscam asilo, e combater o fluxo de drogas e armas para nossas comunidades”, declarou Trudeau.

O governo federal tem atualmente 34 ministros, quatro a mais que a administração anterior, e vários ministérios foram reorganizados diante dos desafios econômicos globais, como as políticas protecionistas do presidente americano, Donald Trump.

“Necessitamos diversificar nossos mercados e garantir que não serão tão dependentes dos Estados Unidos”.

Neste sentido, o Ministério do Comércio Internacional se converterá no Ministério da Diversificação do Comércio Internacional, sob a direção de Jim Carr, que hoje ocupa a pasta dos Recursos Naturais.

Carr será o encarregado de garantir a ratificação do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (TPP), firmado com dez países (do qual Trump rejeitou participar), e a conclusão do acordo com o Mercosul, o bloco integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

O ministro da Pesca, Dominic LeBlanc, ligado a Trudeau, será o ministro de Assuntos Intergovernamentais, com a missão de administrar a relação de Ottawa com as províncias.

Bill Blair, ex-chefe da polícia de Toronto, assumirá o novo ministério para a segurança da fronteira.