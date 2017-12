Trudeau diz que pacto com a China refletiria “valores canadenses”

Pequim – O Canadá espera que um acordo comercial com a China reflita os “valores canadenses” nas áreas de direitos trabalhistas, proteção ambiental e igualdade de gênero, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, no início de uma visita de quatro dias à China.

Trudeau afirmou que ele e o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, concordaram com uma declaração conjunta sobre as mudanças climáticas e o crescimento limpo, estabelecendo um plano para uma colaboração estreita, incluindo reuniões regulares a nível ministerial.

Li disse que os dois países continuarão a trabalhar em conversas exploratórias e estudos de viabilidade para um acordo comercial e que suas discussões também abordaram os direitos humanos e o estado de direito.

“Devido às diferentes circunstâncias nacionais, é natural que não vejamos alguns problemas. Enquanto agirmos nos princípios do respeito mútuo, da igualdade e do benefício mútuo, podemos buscar o entendimento recíproco e promover ainda mais essa relação bilateral”, afirmou o premiê da China.

Não está claro o quão perto os países estão de um acordo comercial, e a proposta de Trudeau de incorporar questões de governança, meio ambiente e igualdade de gênero vão contra a inclinação da China a manter essas questões separadas.

“Nós acreditamos que isso foi feito corretamente. Um acordo comercial beneficiará ambos os países, criando empregos, fortalecendo a classe média e aumentando nossas economias”, disse Trudeau.

“É uma oportunidade que faz sentido para as empresas canadenses. O Canadá é e sempre foi uma nação comercial, mas a paisagem do comércio está mudando e precisamos nos ajustar a isso.”

Trudeau disse, ainda, que o Canadá estava empenhado em “prosseguir o comércio progressivo que beneficie a todos”, tanto com a China quanto com outros parceiros econômicos, descrevendo isso como um comércio “que coloca as pessoas em primeiro lugar e reflete os valores canadenses, especialmente no que diz respeito ao trabalho, ao meio ambiente e às questões de gênero”.

Trudeau e Li também presidiram a assinatura de acordos sobre importação de alimentos, educação e cooperação energética.

Fonte: Associated Press.