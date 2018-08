Tribunal Supremo confirma vitória de al-Sadr nas eleições do Iraque

Bagdá – O Tribunal Supremo do Iraque confirmou neste domingo os resultados das eleições parlamentares de maio, após a realização de uma apuração manual dos votos, e decretou a vitória da coalizão apadrinhada pelo clérigo xiita Moqtada al-Sadr, Sairun (“Marchamos”, em árabe).

O porta-voz do tribunal, Iyas al Samuk, disse em comunicado que depois de verificar os resultados e as objeções foi decidido validar o pleito após “um consenso” entre os magistrados.

Começou a ser realizada em julho uma apuração manual das cédulas de voto em todas províncias do país que tiveram denúncias de fraude eleitoral.

No dia 6 de agosto, a Comissão Eleitoral Suprema anunciou o final do processo, que foi ordenado pelo Parlamento iraquiano em todo o país, mas o Conselho de Juízes criado para supervisionar o procedimento recomendou fazê-lo apenas nos centros de votação com queixas.

A comissão divulgou em 9 de agosto os resultados eleitorais finais após a apuração de votos, que não apresentam diferenças substanciais em relação aos preliminares que foram anunciados nos dias posteriores ao pleito.

Segundo esses resultados, Sairun, integrada também pelo Partido Comunista iraquiano, é a coalizão ganhadora, com 54 cadeiras.

Em segundo lugar ficou Al Fattouh (A Conquista), aliança liderada por Hadi al Amiri, secretário-geral da Organização Badr – milícia xiita apoiada pelo Irã e que participou da luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico junto ao Exército iraquiano -, que obteve 48 cadeiras. A coalizão Al Nasr (A Vitória) do atual primeiro-ministro, Haidar al Abadi, conseguiu 42 assentos. EFE