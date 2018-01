Tribunal rejeita alegações de Puigdemont para posse na Catalunha

Madri – O Tribunal Constitucional da Espanha rejeitou nesta terça-feira as alegações do líder independentista Carles Puigdemont contra a proibição de que seja empossado como presidente da Catalunha sem comparecer no parlamento regional.

Em uma decisão ditada no sábado, o Constitucional suspendeu cautelarmente sua posse se o candidato não estiver presente e contar com uma permissão judicial para isso.

Puigdemont está foragido da Justiça espanhola, que o investiga por promover a independência da Catalunha quando era presidente desta região espanhola.