Tribunal peruano proíbe ex-presidente Fujimori de sair do país

Um tribunal peruano decidiu nesta terça-feira sobre o impedimento de saída do ex-presidente Alberto Fujimori do país por quatro meses. Fujimori foi condenado pela morte de camponeses no norte do país quando governava o Peru nos anos 90.

A decisão judicial se soma a uma série de medidas cautelares impostas a Fujimori, de 79 anos, que deixou a prisão em dezembro do ano passado, depois de 12 anos, graças a um polêmico indulto humanitário dado pelo então presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Adicionalmente, Fujimori deverá permanecer em Lima e só poderá viajar para o interior do país com permissão de um juiz durante os 18 meses de vigência que terão as medidas cautelares.

A resolução do Colegiado B da Sala Penal Nacional precisa que “o impedimento de saída do país do processado Alberto Fujimori pelo prazo de quatro meses, é prorrogável”.

Apesar de Fujimori, de origem japonesa, ter negado planos de sair do país, suspeitas de uma eventual viagem viralizaram nas redes sociais depois que se soube que ele solicitou um novo passaporte.

“Não tenho intenção de viajar a lugar nenhum. Eu tenho quase 80 anos, a expectativa de vida nesta situação é curta, quero estar ao lado de meus filhos”, disse Fujimori em abril diante da pergunta de por que o tribunal deveria acreditar que ele não sairia do Peru, como fez no ano 2000, quando foi para o Japão.