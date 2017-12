Tribunal eleitoral de Honduras fará recontagem parcial de votos

Tegucigalpa – O tribunal eleitoral de Honduras recontará 4.753 urnas de votos que criaram dúvidas sobre os resultados da eleição presidencial do país, disse o chefe da corte na quinta-feira, curvando-se a uma exigência da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Quase duas semanas após a votação de 26 de novembro o resultado continua desconhecido, e alegações de fraude eleitoral provocaram protestos e um coro de preocupação internacional com os eventos na nação pobre da América Central.

Os resultados oficiais mostraram o presidente conservador hondurenho, Juan Orlando Hernández, com uma vantagem estreita de 1,6 ponto percentual diante do líder opositor de centro-esquerda Salvador Nasralla – mas o tribunal eleitoral ainda não declarou nenhum vencedor.

A corte declarou que Nasralla liderava a apuração em um anúncio feito na manhã seguinte à eleição, com pouco mais de metade das urnas apuradas, mas não forneceu atualizações durante cerca de 36 horas. Assim que os números voltaram a ser divulgados a vantagem de Nasralla começou a diminuir rapidamente.

Na quinta-feira, depois de se reunir com o principal diplomata dos Estados Unidos em Honduras e com o representante da OEA no país, o presidente do tribunal eleitoral, David Matamoros, disse que haverá uma recontagem das urnas que chegaram após a pausa de 36 horas, e que a oposição afirma terem sido fraudadas.

“Este é um processo que queremos realizar diante dos olhos do mundo, e queremos convidar a sociedade civil”, disse Matamoros em uma coletiva de imprensa na capital Tegucigalpa.

A OEA, que na quarta-feira disse que poderia pedir uma nova eleição em Honduras se “irregularidades” minassem a credibilidade dos resultados, havia pedido uma recontagem das 4.753 urnas em questão.

Ainda não se sabe se a oposição aceitará a oferta do tribunal. Na noite de quarta-feira Nasralla pediu um árbitro internacional para supervisionar a recontagem de todas as 18 mil urnas, dizendo que não reconhece mais o tribunal eleitoral de Honduras por causa de seu papel no processo.

Separadamente, o Ministério da Segurança hondurenho disse na quinta-feira que está revogando o toque de recolher de mais três departamentos, o que significa que a restrição ainda vigora somente em seis dos 18 departamentos do país.