Tribunal da Espanha bloqueia nova moção de independência da Catalunha

Madri – O Tribunal Constitucional da Espanha comunicou nesta terça-feira que bloqueou uma moção aprovada pelo Parlamento da Catalunha visando retomar as medidas para declarar a independência da rica região do nordeste do país.

A suspensão formal da corte à moção secessionista aprovada no dia 5 de julho pela assembleia catalã em Barcelona veio na esteira de uma apelação apresentada pelo governo central espanhol em Madri contra a medida.

O Parlamento catalão pode apelar da decisão do Tribunal Constitucional nos próximos 20 dias. Tanto a corte máxima quando o governo espanhol disseram que a Catalunha não pode realizar um referendo sobre a independência sem violar a Constituição da Espanha.

Na semana passada o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, acertou iniciativas conjuntas com o líder catalão, Quim Torra, mas voltou a descartar qualquer manobra para uma separação regional.

A Catalunha declarou independência unilateralmente em outubro, na sequência de um referendo, levando o então premiê Mariano Rajoy a impor o controle direto de Madri e a convocar uma eleição regional – na qual partidos separatistas voltaram a conquistar uma maioria parlamentar.

Como resultado, Torra disse que a busca catalã pela separação continuará no novo governo.

Sánchez, embora contrário à independência catalã, adotou uma abordagem mais branda para o problema do que Rajoy, privilegiando o diálogo e a remoção dos controles financeiros da Catalunha.