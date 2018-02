Acidente de helicóptero de ministro do México mata 13 pessoas

Um total de 13 pessoas, entre elas três crianças, morreram pelo impacto em terra do helicóptero que transportou o secretário de Governança do México à zona mais próxima ao epicentro do sismo que sacudiu, nesta sexta-feira, vários pontos do México, informou a promotoria regional.

“Foram levantados os corpos de 12 pessoas: cinco mulheres, duas meninas e um menino. Outra pessoa morreu no Hospital de Jamiltepec” e outras 15 ficaram feridas, informou a promotoria de Oaxaca em um comunicado.

Na noite de sexta-feira, o ministro, Alfonso Navarrete, que saiu ileso do incidente, disse à rede Televisa que todos os passageiros da aeronave estavam com vida, alguns com ferimentos, e que os mortos eram pessoas que se encontravam em terra esperando a aterrissagem do helicóptero.

Navarrete, o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, e outros funcionários do governo tinham viajado à zona de Pinotepa em uma missão de avaliação de eventuais danos provocados pelo sismo.

A apenas 40 metros de aterrissar, o piloto perdeu o controle e a aeronave despencou, ficando virada em terra sobre um de seus lados, relatou Navarrete à rede Televisa na noite de sexta-feira.

O helicóptero esmagou um veículo que se encontrava em terra.

Oaxaca, junto com Chiapas, ambos no sudeste do México, sofreram um sismo devastador em 7 de setembro passado que deixou um saldo de uma centena de mortos.

Sobre o forte movimento telúrico registrado na sexta-feira, o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS) situou o epicentro a 37 km de Pinotepa de Don Luis, a uma profundidade de 24,6 km, enquanto o Serviço Sismológico mexicano o situou a 11 km da mesma comunidade e a uma profundida de 12 km. Não há relatos de vítimas pelo tremor.