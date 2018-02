Três terremotos atingem cidades do Peru

Lima – Um sismo de magnitude 5 na escala de Richter foi registrado na segunda-feira na região de Arequipa, no sul do Peru, pouco depois que outros dois movimentos de magnitude 4,5 terem sido sentidos na região amazônica de San Martín e em Lima, informaram fontes oficiais.

O tremor de 5 graus ocorreu às 17h31 (hora local) com epicentro a 59 quilômetros ao sudoeste do distrito de Yauca, na província de Caravelí, segundo o relatório do Instituto Geofísico do Peru (IGP).

O movimento telúrico teve uma profundidade de 40 quilômetros e alcançou 3 graus de intensidade em Yauca.

Duas horas antes, às 15h40 (hora local), foi sentido um terremoto de magnitude 4,5 na escala Richter com epicentro a 32 quilômetros ao leste da cidade de Moyobamba, na região amazônica de San Martín, e a uma profundidade de 132 quilômetros, afirmou o IGP.

Outro terremoto de magnitude 4,5 na escala Richter foi sentido às 14h27 (hora local), com epicentro a 176 quilômetros ao sudoeste de El Callao e Lima, e a uma profundidade de 14 quilômetros, no Oceano Pacífico.

Em todos os casos, as autoridades da Defesa Civil afirmaram que não houve vítimas ou danos materiais.