Três são detidos por tráfico de alimentos para a Coreia do Norte

A polícia japonesa prendeu nesta quinta-feira dois japoneses e um sul-coreano acusados de enviar alimentos para a Coreia do Norte, violando as sanções impostas àquele país.

O Japão proibiu os intercâmbios econômicos com a Coreia do Norte dentro das sanções impostas internacionalmente por seu programa nuclear e o sequestro de cidadãos japoneses.

Segundo a polícia, os indivíduos enviaram por barco 1.530 caixas com alimentos, no valor de 53.600 euros, em 2014.

Segundo a imprensa local, uma batida policial em Tóquio revistou as instalações de uma associação comercial afiliada à Associação Geral de Residentes coreanos no Japão, considerada a embaixada de fato da Coreia do Norte, assim como uma empresa de capital japonesa.