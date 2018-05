Três pessoas sobrevivem à queda de avião em Cuba

Havana – Três pessoas sobreviveram ao acidente aéreo ocorrido nesta sexta-feira quando caiu um Boeing 737 da companhia Cubana de Aviación que acabara de decolar do aeroporto internacional de Havana (Cuba) com destino à província de Holguín, no leste do país, informaram os veículos de imprensa oficiais do país caribenho.

Os feridos se encontram em estado crítico e foram hospitalizados, segundo o jornal estatal “Granma”.

O avião transportava ao menos 104 pessoas entre passageiros e tripulantes, e caiu no solo entre as localidades de Boyeros e Santiago de las Vegas.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, está neste momento no local do acidente junto com autoridades do Ministério do Interior e do Partido Comunista de Cuba.

O avião acidentado pertencia à companhia mexicana Damojh, segundo a diretora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, citada pela agência estatal “Imprensa Latina”.

A principal estrada que leva ao aeroporto de Havana está interditada a cerca de oito quilômetros das instalações, conforme pôde constatar a Agência Efe.

O aeroporto José Martí fica a cerca de 30 quilômetros do centro da capital cubana.