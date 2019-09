Três pessoas morrem e uma fica ferida em tiroteio em cidade holandesa

Amsterdã – Três pessoas morreram e uma quarta ficou gravemente ferida em um tiroteio em uma casa na cidade holandesa de Dordrecht nesta segunda-feira, 9, informou a polícia.

O jornal holandês Telegraaf, citando fontes envolvidas na investigação, disse que um policial disparou contra familiares e depois contra si mesmo. Um quarto membro da família ficou gravemente ferido, informou o jornal.

“Três pessoas foram mortas no incidente do tiroteio em Heimerstein (bairro) de Dordrecht. Uma pessoa ficou gravemente ferida”, disse a polícia no Twitter.

Os policiais não puderam ser contatados imediatamente para fornecer detalhes adicionais. Equipes de resposta a emergências estavam no local e uma casa no bairro havia sido isolada.

O prefeito de Dordrecht, Wouter Kolff, disse no Twitter que houve “um incidente muito sério envolvendo tiros” e que ele estava indo para o local.