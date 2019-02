Três deputadas deixam Partido Conservador por discordâncias sobre Brexit

Três deputadas do Partido Conservador, o mesmo da primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciaram nesta quarta-feira sua saída da formação em consequência da gestão do Brexit, para se unirem ao grupo independente criado na segunda-feira por sete deputados que deixaram o Partido Trabalhista.

Ao mencionar as fortes divisões internas no partido, as deputadas anti-Brexit Anna Soubry, Sarah Wllaston e Heidi Allen afirmaram a questão do Brexit “redefiniu” o partido e está “desfazendo todos os esforços para modernizá-lo”.

“Fico triste com a decisão: são pessoas que prestaram um serviço dedicado ao nosso partido durante muitos anos e as agradeço por isto”, reagiu imediatamente a chefe de Governo conservadora em um breve comunicado.

“A adesão do Reino Unido à UE foi uma fonte de divergências em nosso partido e em nosso país durante muito tempo. Encerrar a adesão depois de quatro décadas nunca seria fácil”, completou.

As três deputadas devem integrar o novo grupo independente formado por sete deputados do opositor Partido Trabalhista, que na segunda-feira anunciaram a saída de sua formação, também motivados pela gestão do Brexit e pela falta de determinação do partido para enfrentar as atitudes antissemitas que são atribuídas a alguns de seus membros.

Muitos eleitores conservadores votarão pela saída da União Europeia no referendo de 2016, no qual o Brexit venceu com 52% dos votos.

Mas há uma forte tensão dentro do partido de May entre os que são contrários a deixar o bloco, os que defendem o Brexit moderado – como deseja a primeira-ministra – e os que defendem uma saída ‘dura’, cortando os laços com Bruxelas.

As saídas deixam o partido de Theresa May com 314 deputados – além do instável apoio de 10 deputados do pequeno partido unionista norte-irlandês DUP -, contra 249 do Partido Trabalhista em uma câmara de 650 cadeiras.