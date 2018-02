Três bombas sacodem cidade de Sittwe, em Mianmar

Yangon – Três bombas sacudiram a cidade de Sittwe, em Mianmar, no início do sábado, informou a polícia, acrescentando que um policial estava ligeiramente ferido e que as autoridades ainda estavam trabalhando para determinar quem estava por trás dos bombardeios.

As explosões acontecem três dias após uma bomba matar dois funcionários de bancos e ferir quase duas dúzias de pessoas na cidade Lashio, onde diversos grupos étnicos insurgentes disputam os militares de Mianmar.

Sittwe é a capital de Rakhine, atingida pela violência, onde os ataques de insurgentes muçulmanos Rohingya no ano passado provocaram uma enorme resposta militar que levou 688 mil Rohingya para a fronteira com Bangladesh. Muitos deles relataram assassinatos, estupros e incêndios por soldados e policiais de Mianmar.

Uma das bombas de Sittwe explodiu no quintal de um secretário do governo do estado, Tin Maung Swe, informou a polícia. Ele é um dos mais altos funcionários da administração local. As outras duas bombas explodiram perto do tribunal superior e um escritório de registro de terra.