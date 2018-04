Tremor de magnitude 5,3 atinge 2 regiões do norte do Chile

Santiago – Um terremoto de magnitude 5,3 sacudiu durante a madrugada desta quinta-feira as regiões de Coquimbo e Atacama, no norte do Chile, sem causar vítimas e danos consideráveis, segundo as autoridades do país.

O tremor ocorreu às 2h32 locais (mesmo horário em Brasília) e seu epicentro foi situado a 5,3 quilômetros a sudeste de Ovalle e a cerca de 400 de Santiago, na região de Coquimbo, com seu hipocentro a 56,5 quilômetros de profundidade, informou o Centro Sismológico Nacional, da Universidade do Chile.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha informou que as caraterísticas do sismo não reuniram as condições necessárias para gerar um tsunami no litoral do Chile.

Segundo o Escritório Nacional de Emergência do Chile (Onemi, na sigla em espanhol), o tremor foi sentido na região de Coquimbo com intensidade V na escala internacional de Mercalli na cidade de La Serena, a capital regional, e também no porto de Coquimbo, em Combarbalá, Illapel e Punitaqui.

Em Andacollo, Canela, Monte Patria, Ovalle, Paiguano, Río Hurtado a intensidade foi IV, e III em outras localidades da região, assim como em Vallenar, na região vizinha de Atacama.

“Não há informações sobre vítimas, alteração nos serviços básicos e danos à infraestrutura por causa do tremor”, afirmou a Onemi.

A região de Coquimbo foi a mais afetada por um terremoto de magnitude 8,4 que sacudiu parte do centro e do norte do Chile em 16 de setembro de 2016 e que deixou cerca de 15 mortos, seis mil atingidos, mais de mil imóveis destruídos e numerosos danos em infraestrutura.