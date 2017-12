Trem descarrila em ponte e deixa vários mortos em Washington

Nova York – Um trem da Amtrak descarrilou nesta segunda-feira no Estado de Washington em sua viagem inaugural em uma rota mais rápida de Seattle para Portland, Oregon, fazendo com que carros de passageiros caíssem de uma ponte para uma importante rodovia, matando diversos motoristas e ferindo quase 100 pessoas.

O descarrilamento causou “múltiplas fatalidades”, disse Ed Troyer, porta-voz do escritório do xerife regional, a repórteres no local, embora não tenha informado um número específico. O trem atingiu diversos carros na Interestadual 5, acrescentou, causando ferimentos, mas nenhuma morte adicional.

Treze dos 14 vagões do trem saltaram dos trilhos e cinco veículos e dois caminhões semi-trailer estavam envolvidos no acidente, disse a porta-voz da Patrulha do Estado de Washington, Brooke Bova.

Setenta e sete pessoas foram levadas para hospitais nos condados de Pierce e Thurston, informou a rede de saúde CHI Franciscan Health, sediada em Tacoma, incluindo quatro pacientes “alerta vermelho” com ferimentos mais graves. Outros 20 pacientes foram tratados no Centro Médico do Exército Madigan, em Tacoma, nove em condições “sérias, porém estáveis”, segundo o centro.

Quatro horas após o acidente às 7h40 (horário local) em DuPont, Washington, diversos vagões continuavam pendurados no viaduto, com outros espalhados pela rodovia.

O trem carregava 77 passageiros e cinco tripulantes. Algumas pessoas escaparam ao chutar as janelas, disse o passageiro Chris Karnes à mídia local KIRO 7.

“Do nada, nós sentimos este barulho de rangido e parecia que estávamos descendo uma ladeira”, disse Karnes. “A próxima coisa que sabemos é que estávamos sendo atirados para frente dos nossos assentos, janelas quebrando, nós paramos, então há água jorrando do trem. Pessoas estavam gritando.”

O descarrilamento ocorreu no primeiro dia em que trens da Amtrak começaram a usar a nova rota entre as cidades de Tacoma e Olympia, parte de um projeto para reduzir tempo de viagem, de acordo com um comunicado de outubro do departamento de transportes estadual.

A nova rota leva trens ao longo da I-5, eliminando um gargalo para trens de passageiros em Tacoma e permitindo que trens alcancem velocidades de 127 quilômetros por hora, informou o departamento.

O trem desta segunda-feira, que estava programado para deixar Seattle às 6h com destino a Portland, foi o primeiro a seguir a nova rota, que usa trilhos de propriedade de uma linha local de trens.

Não ficou imediatamente claro se o descarrilamento, que ocorreu durante um horário de viagens muito ativo e uma semana antes do feriado do Natal, estava ligado à nova rota.

Um comunicado do departamento de transportes estadual informou que o trajeto passou por “semanas de inspeções e testes” antes do lançamento nesta segunda-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o acidente ilustra a necessidade de melhorias na infraestrutura.