Trem blindado gera especulação de que Kim Jong-un visitou Pequim

Pequim – Um misterioso trem blindado fez uma viagem de ida e volta da Coreia do Norte a Pequim, sem revelar seu principal segredo: o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, estava a bordo?

Correram rumores nesta terça-feira de que Kim ou um outro funcionário graduado do regime norte-coreano teria visitado a capital chinesa, em meio a preparativos para uma futura reunião entre o líder da Coreia do Norte e o presidente dos EUA, Donald Trump.

A chegada de um trem especial – cercado por um aparato de segurança incomum – a uma pousada onde autoridades norte-coreanas costumam ficar em Pequim gerou especulação de que Kim fez sua primeira visita à China desde que assumiu o poder na Coreia do Norte.

A visita precederia uma futura reunião de cúpula de Kim com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, no fim de abril, e seu aguardado encontro com Trump, possivelmente em maio. Analistas, no entanto, questionam se o líder norte-coreano faria de fato a visita a Pequim, em vez de enviar um representante.

Independentemente de quem estava no trem, a visita foi curta. O trem partiu da capital chinesa na tarde desta terça (pelo horário local), menos de um dia depois de ter chegado. Fonte: Associated Press.