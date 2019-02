Trem-bala sai dos trilhos durante nevasca no Japão

Tóquio – Um trem-bala levando cerca de 130 passageiros e tripulantes saiu dos trilhos, neste sábado, durante uma nevasca no norte do Japão, informou o operador ferroviário. Não houve registro de feridos.

O primeiro vagão do trem-bala Komachi número 25 saiu dos trilhos na linha Akita – Shinkansen, na cidade de Daisen, informou a East Japan Railway, de acordo com a agência de notícias Kyodo. O trem de seis vagões viajava em uma velocidade bastante reduzida, de cerca de 20 km/h, por causa da neve, quando o acidente ocorreu. Ao ouvir um barulho anormal, o maquinista fez uma parada de emergência.

Os passageiros foram forçados a esperar no trem por seis horas enquanto as investigações eram realizadas. Depois, uma frota de ônibus e táxis foi chamada para levá-los a vários destinos, informou a Kyodo. As informações são da Dow Jones.