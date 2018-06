Trem atropela e mata 3 pessoas no sul de Londres

Londres – Um trem atropelou e matou três pessoas no sul de Londres nesta segunda-feira, e a polícia investiga por que elas estavam nos trilhos de uma linha movimentada no horário de pico da manhã.

A polícia de transporte britânica foi chamada à estação Loughborough Junction, em uma movimentada linha de trem perto de Brixton em resposta a um relato de que diversos corpos haviam sido encontrados.

As três pessoas foram declaradas mortas no local, e a polícia tratou as mortes como “não explicadas”.

Imagens aéreas mostraram os corpos, cobertos por lençóis brancos, em uma parte elevada dos trilhos que normalmente não seria acessível ao público.

“Minha equipe agora está trabalhando duro para entender o que aconteceu e como essas três pessoas perderam suas vidas na ferrovia”, disse Gary Richardson, da polícia de transporte britânica, em comunicado.

“Nesse momento, estamos tratando a morte deles como não explicadas à medida que fazemos diversos inquéritos imediatos”.

Mortes são relativamente raras na rede ferroviária do Reino Unido. Em 2014, sete pessoas morreram quando um carro parou em um cruzamento com uma linha férrea em Berkshire, no sul da Inglaterra, e sete morreram em 2016 em um acidente com um bonde em Croydon, no sul de Londres.

A polícia de transportes informou que os serviços ferroviários sofreriam atrasos ​​na área do incidente desta segunda-feira enquanto investiga o caso.