“Trazendo os Javalis Selvagens para casa”, tailandeses tem 1ª aparição

Chiang Rai- Os 12 meninos tailandeses e seu técnico de futebol que foram resgatados de um complexo inundado de cavernas na semana passada acenaram, sorriram e fizeram o tradicional gesto “wai” de respeito em sua primeira aparição pública desde o resgate, nesta quarta-feira, em transmissão ao vivo na província de Chiang Rai.

Médicos, parentes e amigos, alguns vestindo trajes amarelos tradicionais, cumprimentaram os meninos, de entre 11 e 16 anos, e seu técnico, de 25 anos, que vestiam camisetas estampadas com a ilustração de um javali vermelho e carregavam bolas de futebol que chutaram cuidadosamente pela sala.

“Trazendo os Javalis Selvagens para casa”, dizia um cartaz em tailandes na sala, que foi arrumada para parecer um campo de futebol, com traves e redes, para receber os meninos e cinco membros da equipe de resgate.

Uma multidão de repórteres e curiosos se aglomerou atrás de barreiras, à medida que o grupo chegava em vans do hospital onde ficou internado desde a operação internacional para resgatá-los de um complexo inundado de cavernas na semana passada.

“Hoje nós teremos as respostas às perguntas que temos feito, dos próprios meninos”, disse Suthichai Yoon, apresentador do programa de 45 minutos que está sendo transmitido ao vivo em diversos canais.

Os meninos, com cabelos recém cortados, ganharam em média 3 kg cada desde o resgate, e passaram por exercícios de confiança antes do evento desta quarta-feira, disso o diretor do hospital onde estavam internados.