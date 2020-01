Transporte público é suspenso em cidade afetada por vírus na China

São Paulo – O novo coronavírus da China está fazendo com que o governo local tome medidas drásticas. Na tarde desta quarta-feira (22), autoridades informaram que os serviços de transporte público estarão suspensos em Wuhan, cidade da província de Hubei na qual surgiu o primeiro caso da doença.

A cidade chinesa tem quase 12 milhões de habitantes. De acordo com a rede de notícias britânica BBC, a interrupção dos serviços começará nesta quinta-feira (23).

A notícia da suspensão vem no dia em que o governo da China informou ter registrado 17 mortes decorrentes da infecção do misterioso vírus, que cientistas acreditam ser uma nova cepa do coronavírus. Casos de pessoas infectadas estão aumentando e já são observados em vários países, como Japão e Estados Unidos.

O número de pessoas infectadas ainda é impreciso. Dados de autoridades da China dão conta de que mais de 444 pessoas foram infectadas só no país. Cientistas britânicos, contudo, são céticos quanto ao dado e estimam que o número de pessoas afetadas pelo novo coronavírus tenha ultrapassado a marca de mil.