Torpedo vai avisar sobre risco de temporais em São Paulo

São Paulo – Com a chegada do período de calor, as chuvas tornam-se mais fortes e frequentes, causando enchentes e colocando a saúde e a vida da população em risco. Para prevenir moradores que vivem em regiões vulneráveis à alagamentos e cheias de rios, o governo de São Paulo vai enviar torpedos de aviso sobre riscos de fortes temporais.

De acordo com o DAEE (Departamento de Águas e Energia), o serviço de alerta, que começa nesta quarta (08), já conta com mais de 300 pessoas cadastradas. As áreas de risco de deslizamento e alagamento já foram mapeadas e somente os moradores destas regiões poderão se cadastrar. Para isso, elas precisam esperar a visita de um técnico do departamento.

O DAEE conta com um sistema de monitoramento de chuvas capaz de prever com até três horas de antecedência o risco de fortes temporais. Essa previsão, que ajuda no direcionamento estratégico da Defesa Civil, agora também vai contribuir para a proteção da vida e do patrimônio daqueles que vivem em regiões vulneráveis.

No ultimo verão (de dezembro de 2008 a março de 2009), foram contabilizadas mais de 70 mortes em todo o Estado por causa da chuva, quase metade delas na capital. Segundo a Prefeitura de São Paulo, desde 2005 são investidos R$ 100 milhões em obras nas áreas de risco para evitar acidentes provocados pelo mau tempo