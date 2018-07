Tornado mata recém-nascido e deixa dezenas de feridos nos EUA

Um tornado matou um bebê de sete dias e feriu mais de duas dezenas de pessoas ao passar por um estacionamento de trailers no Estado norte-americano de Dakota do Norte, e meteorologistas alertaram que partes do Meio-Oeste dos Estados Unidos podem receber mais tufões nesta quarta-feira.

Com ventos de cerca de 204 km/h, o tornado atingiu o parque de trailers na terça-feira na parte sudoeste de Watford City, em Dakota do Norte, destruindo diversos veículos, informou o Serviço Nacional do Clima (NWS).

Um bebê ficou gravemente ferido quando a tempestade atingiu a casa de sua família e mais tarde morreu no hospital, disse o escritório do xerife do condado de McKenzie em um comunicado divulgado na noite de terça-feira, sem identificar o menino.

Marc Chenard, meteorologista do NWS, alertou que tornados podem atingir partes do centro e do norte de Minnesota e do oeste do Wisconsin nesta quarta-feira.

“Existe o risco de alguns tornados, a possibilidade de muito granizo e o risco de enchentes-relâmpago nas mesmas áreas, principalmente desta noite até a manhã de quinta-feira”, disse Chenard.

Cerca de 28 moradores do parque de trailers também ficaram feridos quando a tempestade chegou a Watford City. Levados ao hospital do condado de McKenzie, ao menos três foram transportados de avião e seis estão em estado grave, disse o escritório do xerife em um comunicado.

Um representante do escritório do xerife do condado de McKenzie não respondeu de imediato a pedidos de comentário nesta quarta-feira.